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14:11 18.03.2021

Вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca следует продолжать - ВОЗ

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Вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca следует продолжать - ВОЗ

Применение вакцины компании AstraZeneca от COVID-19, по имеющимся сейчас данным, нужно продолжать, заявил глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в четверг.

"На данный момент преимущества вакцины AstraZeneca намного перевешивают ее риски, и ее использование следует продолжать для спасения жизней", - сказал Клюге.

Он пояснил, что в ходе любой вакцинационной кампании могут наблюдаться "потенциальные побочные явления", которые вовсе не обязательно могут быть связаны с вакцинаций.

Говоря о случаях появления тромбов у вакцинированных препаратом AstraZeneca, Клюге объяснил, что это третье по распространенности в мире сердечно-сосудистое заболевание, которое возникает людей независимо от того, получили ли они вакцину или нет.

В то же время Клюге пообещал, что ВОЗ продолжит анализировать ситуацию вокруг препарата AstraZeneca, результаты проверки будут сделаны достоянием общественности.

О приостановке применения вакцины AstraZeneca объявил целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция и Италия, Испания. Это произошло после ряда случаев возникновения тромбов после прививки.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакцину от COVID-19 получили 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) ранее в марте отмечали, что преимущества от использования данной вакцины перевешивают риски возникновения побочных эффектов.

Тем не менее в четверг ЕМА проведет специальное заседание, чтобы рассмотреть проблемы, связанные с вакциной компании AstraZeneca.

Теги: #воз #вакцина #astrazeneca
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