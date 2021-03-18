На выборах ректора КНУ им.Шевченко лидируют Бугров и Рожко, экс-спикер Рады Литвин - на 4-м месте

По результатам выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в следующий тур выходят проректоры Владимир Бугров и Александр Рожко.

"Явка избирателей – 2959 человек, что составляет 71,49% от общего количества избирателей (4139), внесенных в избирательные списки", - сообщает пресс-служба КНУ на своем сайте.

Кандидат философских наук, профессор, действующий проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров набрал 44,04% голосов, доктор экономических наук, профессор, проректор по научно-педагогической работе КНУ Александр Рожко – 15,2%, доктор геологических наук, профессор Сергей Выжва – 5%, доктор исторических наук, профессор, бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин – 3,99%, доктор социологических наук, доцент Ирина Чудовская – 0,94% и доктор психологических наук, профессор Сергей Болтовец – 0,51%, а 1,38% не поддержало ни одного кандидата.

Как сообщалось, в декабре 2020 года во втором туре выборов ректора КНУ им. Т.Г.Шевченко наибольшее количество голосов набрал проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров, в то же время данных голосов не хватило для победы и назначения ректором. В связи с этим были назначены повторные выборы.

Нынешний и.о. ректора Леонид Губерский был назначен на должность ректора 29 октября 2015 года сроком на 5 лет, и на данный момент его полномочия истекли.