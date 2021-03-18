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09:28 18.03.2021

Власти США проверяют аварию с находившимся на автопилоте электромобилем Tesla в Мичигане

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Власти США проверяют аварию с находившимся на автопилоте электромобилем Tesla в Мичигане

Национальное управление по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) США начало расследование аварии в штате Мичиган с участием электромобиля Tesla Inc., который находился в режиме автопилота, сообщает Associated Press.

Как сообщил ранее телеканал WLNS-TV, электромобиль Tesla в ночь на среду врезался в полицейскую машину в округе Итон. По информации полиции штата Мичиган, в результате аварии нет пострадавших.

Ранее на этой неделе NHTSA также начала проверку в Детройте после того, как 11 марта автомобиль Tesla заехал под грузовик с прицепом. В результате аварии пострадали два человека. В полиции Детройта заявили, что "все данные свидетельствуют о том, что автомобиль не находился в режиме автопилота".

Обстоятельства аварии в Детройте схожи с двумя авариями во Флориде в 2016 и 2019 годах. Электромобили Tesla тогда также заехали под грузовики, в результате чего погибли два человека. Автомобили в момент аварии были на автопилоте.

Расследования NHTSA могут свидетельствовать о том, что управление при новой американской администрации ужесточает регулирование систем помощи водителю и самоуправления автомобилей, отмечает AP. Ранее NHTSA проверяла более десятка аварий с участием Tesla, однако не предавало это огласке.

"Вероятно, при новой администрации NHTSA наконец-то всерьез занялось этим", - сказал аналитик консалтинговой компании Guidehouse Insights Сэм Абуэльсамид, который выразил надежду, что регулятор разработает стандарты для систем помощи водителю.

Система автопилота в электромобилях Tesla позволяет соблюдать полосы и должна предупреждать столкновения с находящимися впереди автомобилями. В Tesla неоднократно отмечали, что режим автопилота не является заменой водителю, и при использовании функции необходимо следить за дорогой и контролировать ситуацию.

Теги: #сша #tesla #авария
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