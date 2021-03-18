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03:39 18.03.2021

В США от COVID-19 полностью вакцинировано почти 40 млн человек - центры по контролю заболеваний

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В США от COVID-19 полностью вакцинировано почти 40 млн человек - центры по контролю заболеваний

В Соединенных Штатах с начала кампании по вакцинации населения от коронавируса по состоянию на утро 16 марта полностью вакцинировано 39 млн 989 тыс. 196 человек, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По их данным, всего в процессе иммунизации населения на 06:00 среды по восточному времени США (13:00 по Киеву) введено 110 млн 737 тыс. 856 доз вакцин Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson, распределено 142 млн 918 тыс. 525 доз.

С начала пандемии COVID-19 в США выявлено более 29,6 млн инфицированных, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 537,9 тыс. человек.

Теги: #сша #население #вакцинация #коронавирус
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