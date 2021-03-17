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23:31 17.03.2021

Европейский регулятор вынесет рекомендации по вызвавшей опасение в ряде стран вакцине AstraZeneca

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Европейский регулятор вынесет рекомендации по вызвавшей опасение в ряде стран вакцине AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) проведет в четверг специальное заседание, чтобы рассмотреть проблемы, связанные с вакциной от коронавируса COVID-19 англо-шведской компании AstraZeneca.

В регуляторе указали, что в четверг "сделают выводы на основе имеющейся в доступе информации и сделают необходимые окончательные рекомендации относительно дальнейших действий" по применению препарата.

В ЕМА ранее в марте отмечали, что преимущества от использования данной вакцины перевешивают риски возникновения побочных эффектов.

Заседание регулятора состоится после того, как целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция, Италия, Испания, объявили о приостановки применения вакцины AstraZeneca. Это произошло после сообщений о случаях возникновения тромбов после прививки.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакциной от COVID-19 привиты 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.

На этом фоне некоторые страны продолжают применять вакцину, например, Южная Корея и Великобритания. Британский премьер Борис Джонсон накануне заявил, что планирует в скором времени привиться именно препаратом AstraZeneca.

Кроме того, в минувшую среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам продолжить применение вакцины Astrazeneca против коронавируса COVID-19.

"ВОЗ считает, что преимущества применения вакцины AstraZeneca перевешивают риски, и рекомендует продолжать вакцинацию", - указали в организации.

Теги: #ема #европа #вакцина #заседание
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