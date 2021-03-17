Разумков считает, что сегодня слишком рано говорить о создании широкой коалиции в Раде

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что на сегодняшний день нет оснований для создания широкой коалиции в парламенте.

"Если мы говорим о расширении коалиции, то я не исключаю никаких случаев. Но по состоянию на сегодня, я думаю, пока что слишком рано об этом говорить", – сказал Разумков в эфире 5 канала.

Вместе с тем он уточнил, что на сегодняшний день фракция "Слуга народа" выполняет функции коалиции в парламенте и включает 245 народных депутатов. По словам Разумкова, этого более чем достаточно, чтобы "и формально, и реально в стенах Верховной Рады действовала коалиция на коалиционном соглашении, которым является программа партии "Слуга народа".

Как сообщалось, 15 марта в эфире одного из украинских телеканалов глава Всеукраинского объединения "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко заявила, что предложение о создании коалиции в Верховной Раде, инициатором которого была "Батькивщина", "остается на столе" у "Слуги народа".

16 марта глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не подтвердил возможность создания коалиции с фракцией "Батькивщина", а сама Тимошенко заявила, что объединение в коалицию со "Слугой народа" невозможна до тех пор, пока руководство государства полностью не пересмотрит вектор развития Украины.