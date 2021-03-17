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15:30 17.03.2021

Генпрокурор: в вопросе возвращения похищенных Лазаренко средств в Украину не все так просто

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Генпрокурор: в вопросе возвращения похищенных Лазаренко средств в Украину не все так просто

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отмечает сложность процесса возвращения в Украину средств, похищенных экс-премьер-министром (1996-1997) Павлом Лазаренко, и подчеркивает, что все это находится в компетенции соответствующих органов США.

"Что касается дела Лазаренко, там не так все просто (с возвращением денег в Украину - ИФ) и ничего там на выходе нет. Есть очень много вопросов в некоторых случаях с окончанием срока давности, то есть там идет сейчас много процессов, и это даже не в нашем государстве", - сказала Венедиктова журналистам в среду в Киеве.

То есть, как отметила она, в вопросе возможности возвращения в Украину средств, похищенных Лазаренко "нет простоты".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, может ли она что-либо конкретнее сказать о деньгах Лазаренко, Венедиктова сказала: "На сегодняшний момент нет".

 

Теги: #венедиктова #лазаренко
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