Лоббисты Тимошенко пытались сорвать заключение мирового соглашения Лазаренко в США, утверждают в БПП

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов заявляет, что последние месяцы лоббисты лидера партии "ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко пытались сорвать заключение мирового соглашения Павла Лазаренко с правосудием США.

"Но в течение последних месяцев юристы и лоббисты Юлии Тимошенко сделали все, чтобы сорвать мировое соглашение Лазаренко с американским правосудием и задержать и отсрочить возвращение этих миллионов долларов в Украину", -сказал он журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

Кроме того, А.Герасимов опроверг заявление Ю.Тимошенко о том, что украинские правоохранители ищут на нее компромат в деле П.Лазаренко.

"Думаю многие из вас уже читали заявления Юлии Владимировны Тимошенко относительно того, что из окружения Лазаренко пытаются найти на нее какой-то компромат . Хотел бы сказать, что нет нужды вытягивать из Лазаренко компромат на Тимошенко. львиная доля коррупционных денег, которые арестованы американским правосудием и заморожены , - это или в взятки, которые платила Тимошенко Лазаренко или результаты совместной коррупционной бизнес-деятельности Юлии Владимировны и Павла Ивановича", - сказал глава фракции БПП.

"Например, $86 млн были получены от компании Somali Enterprises, которой на то время владела Юлия Владимировна. А это более трети всех арестованных американским правоохранителями.

Украинская правоохранительная система делала все для того, чтобы как можно скорее эти деньги вернулись в Украину и были использованы на нужды украинской армии, помощь пенсионерам, малообеспеченным", - пояснил он.

Ранее Ю.Тимошенко в интервью изданию "Радио свобода" заявила, что украинские прокуроры пытаются найти на нее компромат в окружении П.Лазаренко.

"Через прокуратуру , которую возглавляет кум главнокомандующего, сейчас пытаются там ломать эти дела... В США. Они пытаются ломать людей, которые вокруг Лазаренко, ломать людей, которые в этих делах задействованы, чтобы какой-то компромат обо мне вытащить", - сказала она.

В США экс-премьер Украины П.Лазаренко обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994-1999 гг. В августе 2006 года он приговорен калифорнийским судом к девяти годам тюрьмы за отмывание денег и другие преступления.

П.Лазаренко, проведя в заточении более 10 лет за финансовые махинации, 1 ноября 2012 года вышел на свободу из американской тюрьмы Terminal Island.

В Генпрокуратуре Украины заявляли, что сразу после возвращения П.Лазаренко в Украину он будет арестован.

Как уточняют адвокаты экс-премьера, в Украине ему инкриминируется около полусотни уголовных эпизодов: дача взяток, присвоение средств и злоупотребление положением и пр.