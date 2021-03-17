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14:28 17.03.2021

Кабмин присудил литературные премии за лучшие переводы

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Кабмин присудил литературные премии за лучшие переводы

Кабинет министров Украины на заседании в среду присудил литературную премию правительства имени Максима Рыльского за лучшие переводы.

Согласно распоряжению, премия 2020 года присуждается в номинации "За перевод на украинский язык произведений выдающихся зарубежных авторов" переводчику Тарасу Лучуку за перевод с древнегреческого на украинский язык сборника "Первые поэтессы. Кодекс древнегреческой женской поэзии".

В номинации "За перевод произведений украинских классиков и современных авторов на языки народов мира" премия вручена поэту и переводчику Валерию Киору за перевод на греческий язык сборника произведений Тараса Шевченко "Кобзарь".

Каждый лауреат получит денежное вознаграждение в размере 20 тыс. грн.

Теги: #литература #премия
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