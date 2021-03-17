События

14:19 17.03.2021

Кабмин уволил глав Госинспекции и Госсервисной службы градостроительства в связи с ликвидацией органов

1 мин читать
Кабмин уволил глав Госинспекции и Госсервисной службы градостроительства в связи с ликвидацией органов

Кабинет министров Украины уволил Юрия Васильченко и Сергея Прохорова с должностей главы и первого заместителя Государственной инспекции градостроительства, а также Наталию Дюжилову с должности главы Государственной сервисной службы градостроительства в связи с ликвидацией этих органов.

Соответствующее решение Кабмин принял в среду, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

Как сообщалось, Кабмин в октябре-2020 отстранил Васильченко с должности главы ГИГ, назначенного на должность в мае-2020, временно исполняющим обязанности главы инспекции был назначен Прохоров.

Дюжилова была назначена на должность в ноябре 2020 года.

Теги: #ведомства #ликвидация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:55 03.02.2021
Кабмин ликвидировал Офис по привлечению инвестиций и Нацкомиссию по правописанию

Кабмин ликвидировал Офис по привлечению инвестиций и Нацкомиссию по правописанию

10:48 28.01.2021
Министерство просит поддержки генпрокурора в вопросе недопущения необоснованной ликвидации учреждений культуры - Ткаченко

Министерство просит поддержки генпрокурора в вопросе недопущения необоснованной ликвидации учреждений культуры - Ткаченко

17:30 27.01.2021
ФГВФЛ планирует ликвидировать Мисто Банк до января-2024

ФГВФЛ планирует ликвидировать Мисто Банк до января-2024

15:11 27.01.2021
НБУ решил ликвидировать Мисто Банк

НБУ решил ликвидировать Мисто Банк

17:23 21.01.2021
ГСЧС: пожар в харьковском доме престарелых ликвидирован, выявлены тела 15 человек

ГСЧС: пожар в харьковском доме престарелых ликвидирован, выявлены тела 15 человек

18:02 19.01.2021
Пожар в церкви в Днепропетровской области ликвидирован, никто не пострадал

Пожар в церкви в Днепропетровской области ликвидирован, никто не пострадал

20:58 18.01.2021
Пожарные ликвидировали возгорание в 3-этажном торгово-офисном здании - ГСЧС

Пожарные ликвидировали возгорание в 3-этажном торгово-офисном здании - ГСЧС

19:02 14.01.2021
Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах начал работу

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах начал работу

10:30 30.12.2020
ФГВФЛ завершил ликвидацию банка "Новый"

ФГВФЛ завершил ликвидацию банка "Новый"

15:57 23.12.2020
ГАСИ будет полностью ликвидирована в начале 2021 г. – министр

ГАСИ будет полностью ликвидирована в начале 2021 г. – министр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генпрокурор: органы следствия не приносили мне материалы по Медведчуку

Кабинет министров уволил главу правления "Укрзализныци" Жмака

Киев может оказаться в "красной" зоне эпидемической опасности максимум через неделю – Кличко

Шмыгаль призвал местные власти усиливать карантинные ограничения при необходимости

Прокуратура АРК открыла дело по факту задержания сотрудника "Радио Свобода" в Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

МОН опровергает информацию о необеспечении учебниками на языках нацменьшинств школ на Закарпатье

Генпрокурор: органы следствия не приносили мне материалы по Медведчуку

Генпрокурор: в вопросе возвращения похищенных Лазаренко средств в Украину не все так просто

Глава ВСК по расследованию пожаров в Луганской области инициирует увольнение главы ВГА Гайдая

Венедиктова: вопрос привлечения депутатов к ответственности за голосование по Харьковским соглашениям – большая абстракция

Гройсман видит необходимость обнародовать план поставок вакцин против Covid-19 на ближайшие месяцы

Исландия открывает границы для прошедших вакцинацию от COVID-19

Еврокомиссия предлагает создать цифровой зеленый сертификат для безопасного передвижения во время пандемии COVID-19

От дальнейшего президентства Зеленского не ждет ничего хорошего 41% украинцев, 19% надеется на лучшее – соцопрос

Кабмин сменил врио председателя ГАК "Лекарства Украины"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА