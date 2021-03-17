Кабмин уволил глав Госинспекции и Госсервисной службы градостроительства в связи с ликвидацией органов

Кабинет министров Украины уволил Юрия Васильченко и Сергея Прохорова с должностей главы и первого заместителя Государственной инспекции градостроительства, а также Наталию Дюжилову с должности главы Государственной сервисной службы градостроительства в связи с ликвидацией этих органов.

Соответствующее решение Кабмин принял в среду, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

Как сообщалось, Кабмин в октябре-2020 отстранил Васильченко с должности главы ГИГ, назначенного на должность в мае-2020, временно исполняющим обязанности главы инспекции был назначен Прохоров.

Дюжилова была назначена на должность в ноябре 2020 года.