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05:41 17.03.2021

На Буковине выявлено 481 новый случай коронавируса

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В Черновицкой области за сутки зафиксировали 481 новый случай инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 238 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером во вторник инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 16 марта, выздоровели 238 человека, 47 372 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 63 418 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 197 человек.

Согласно инфографике, в области за сутки провели 2103 ПЦР-исследования и 952 экспресс-теста.

Теги: #черновицкая_область #коронавирус #украина
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