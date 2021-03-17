Власти США подсчитают масштабы иностранного вмешательства в выборы и введут санкции - документ

Администрация США, основываясь на докладе разведки, вычислит масштабы попыток других стран повлиять на американские выборы 2020 год и займётся подготовкой санкций, говорится в докладе Нацразведки.

В документе отмечается, что генпрокурор и министр внутренней безопасности США должны будут "оценить степень воздействия иностранных попыток повлиять на безопасность и честность системы проведения выборов". Затем они подготовят доклад, в котором изложат выводы.

После этого "министр финансов, консультируясь с госсекретарем, министром внутренней безопасности и генпрокурором, введут санкции за деятельность, которая будет признана иностранным вмешательством в американские выборы".

В докладе Нацразведки США, как сообщалось, утверждается, что иностранные государства не предпринимали попыток оказать непосредственное вмешательство в процесс проведения выборов в США в 2020 году, говорится в докладе американского разведсообщества.

"У нас нет свидетельств тому, что какой-либо иностранный игрок пытался повлиять на технический аспект процесса голосования на выборах 2020 года в США, в том числе - на систему регистрации избирателей, учет бюллетеней, подсчет голосов или информирование о результатах", - указывается в документе.

При этом в нем отмечается, что некоторые иностранные государства, такие как Иран и Россия, распространяли несоответствующую действительности информацию, "чтобы подорвать общественное доверие в избирательные процессы и результаты".

В документе утверждается, что Россия перед выборами 2020 года пыталась дискредитировать кандидатуру Джо Байдена и поддержать Дональда Трампа.

"Мы считаем, что Россия осуществила операции (...), направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку бывшего президента Трампа и подрыва общественного доверия к электоральному процессу, а также усиление социополитических разногласий в США", - говорится в докладе.

В нем отмечается, что "систематических кибератак", нацеленных на то, чтобы так или иначе повлиять на результаты выборов, из России не было зафиксировано.

Кроме того, по данным американской разведки, Иран, ливанское движение "Хезболла", Куба и Венесуэла пытались повлиять на президентские выборы в США 2020 года, а Китай не предпринимал для этого никаких действий.

"Мы определили, что Иран вел комплексную скрытую кампанию по оказанию влияния, чтобы снизить шансы бывшего президента Дональда Трампа на переизбрание. При этом Иран напрямую не пытался поддержать его соперника", - говорится в документе.