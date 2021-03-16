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18:05 16.03.2021

Президент Молдовы выдвинула кандидатом в премьер-министры Игоря Гросу

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Президент Молдовы выдвинула кандидатом в премьер-министры Игоря Гросу

Президент Молдовы Майя Санду выдвинула новую кандидатуру на пост премьер-министра.

После консультаций со всеми парламентскими фракциями, которые проходили в течение всего дня во вторник, она заявила, что выдвигает кандидатом на пост премьер-министра лидера фракции пропрезидентской партии PAS в парламенте Молдовы Игоря Гросу.

Она сообщила, что приняла к сведению заявление Марианны Дурлештяну, которая за час до этого отказалась от предложения парламентского большинства формировать правительство.

"Учитывая, что в настоящее время нет формализованного парламентского большинства и нет кандидата на пост премьер-министра, я приняла решение выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра Игоря Гросу. Я попросила его сформировать состав правительства и программу кабинета министров, чтобы представить в парламенте", - заявила Санду.

Гросу является лидером парламентской фракции и и.о. председателя партии "Действие и солидарность" (PAS). Он возглавил партию в конце прошлого года, в связи с тем, что Санду сложила свои полномочия партийного лидера в связи с избранием на пост президента.

В середине февраля Санду уже предлагала на пост премьер-министра кандидатуру вице-председателя партии PAS Натальи Гаврилицы. Кандидатура была отклонена парламентом, а Гаврилица заявила, что она этого добивалась, чтобы приблизить ситуацию к досрочным парламентским выборам. Для роспуска парламента необходимо, чтобы депутаты дважды отклонили кандидатуру на пост премьер-министра.

В тот же день было сформировано парламентское большинство Партии социалистов и партии "Шор". Они предложили на пост премьера бывшего министра финансов Марианны Дурлештяну. Однако Санду отказалась выдвигать предложенную кандидатуру, несмотря на решение Конституционного суда о том, что президент обязан выдвинуть кандидатуру, предложенную "формализованным парламентским большинством".

Во вторник Санду согласилась с предложением Конституционного суда возобновить консультации с парламентскими фракциями, чтобы найти компромиссное решение по преодолению политического кризиса в Молдове. Во время консультаций президента с Партией социалистов стало известно, что Дурлештяну отказывается от предложения формировать правительство. Сразу после этого Санду заявила о выдвижении на пост премьер-министра кандидатуры Гросу.

Теги: #молдова #санду #премьер
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