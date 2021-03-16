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17:25 16.03.2021

СБУ провела обыски в СНБО, комитетах Рады, Кабмине и МИД в рамках дела о подготовке и ратификации "харьковских соглашений"

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СБУ провела обыски в СНБО, комитетах Рады, Кабмине и МИД в рамках дела о подготовке и ратификации "харьковских соглашений"

Следователи Службы безопасности Украины провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых "харьковских соглашений".

Как сообщает пресс-центр СБУ, обыски проводились с целью установления обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном производстве.

В частности, обыски проводились в: Верховной Раде, в частности ее комитетах, Главном научно-экспертном управлении Рады, Совете национальной безопасности и обороны Украины, Министерстве иностранных дел Украины, Кабинете министров Украины (совместно с Государственным бюро расследований).

"Во время указанных обысков найдены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия. В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и причинении ущерба экономическим интересам", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что СБУ проводит соответствующие следственные и процессуальные действия, соблюдая все требования действующего законодательства, при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора

"Осознавая повышенный интерес общества к этому делу, Служба регулярно будет информировать общественность о ходе дела", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решили поручить СБУ обстоятельства голосования в 2010 году по ратификации харьковских соглашений о продлении пребывания ЧФ РФ в Крыму до 2042 года.

"Есть отдельное поручение СБУ выяснить, каким способом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу. Если СБУ сочтет необходимым, она должна открыть (производства) по 111 ст.УК (госизмена) к соответствующим лицам", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов 11 марта на брифинге в Киеве по окончании заседания СНБО.

Главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование в отношении должностных лиц органов госвласти по факту совершения государственной измены в 2008-2010 гг. В частности, расследуются обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады. По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава воинских формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым в 2014 году.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил, что депутаты не несут ответственность за голосование в зале, поэтому не уверен, что решение СНБО о привлечении депутатов, поддержавших Харьковские соглашения от 2010 года о продлении пребывания ЧФ РФ на территории Украины до 2042 года, может быть реализовано в полном объеме.

Теги: #сбу #харьковские_соглашения #обыски
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