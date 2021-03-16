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11:58 16.03.2021

В Украине ожидается теплая погода, возможны осадки

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В Украине ожидается теплая погода, возможны осадки

В ближайшие двое суток в Украине сохранится умеренно-теплая погода с возможными осадками, которую будет определять циклон над югом Украины.

Как сообщает Укргидрометцентр, в среду, 17 марта, в южных областях возможны дожди; температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

На остальной территории небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом, лишь в северных областях ночью без существенных осадков; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла (в Карпатах значительный снег, температура в течении суток 1-6° мороза).

На дорогах западных областей ночью и утром местами гололедица. Ветер северо-восточный (на юге и востоке страны - юго-восточный), 5-10 м/с.

В Киеве в среду ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 марта самая высокая температура днем была (+17,1°) в 1990 году, самая низкая ночью (-18,1°) в 1917 году.

В четверг, 18 марта, в Украине ожидается небольшой мокрый снег и дождь, в южной части, днем и в восточных областях умеренный дождь. Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, кое-где гололедица.

Ветер северо-западный (на востоке – юго-восточный), 5-12 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 1-6° тепла, на крайнем юге страны 5-10°.

В Киеве в четверг возможны небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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