Электронный Реестр памятников заработает до конца 2021 г. – Ткаченко

Государственный реестр недвижимых памятников Украины будет переведен в электронный формат до конца года, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"У нас уже разработано ТЗ для создания центрального реестра, мы сотрудничаем с Минрегионом, надеемся, что до конца года реестр памятников заработает", - сообщил Ткаченко.

По его словам, выбраны три пилотных области - Полтавская, Киевская, Одесская. Их реестры будут переведены в электронный вид первыми.

"Сотрудники проходят тренинги, делаем определенную апробацию реестра, его архитектуры и т.п. Задача сделать не просто реестр памятников, как отдельных объектов, а комплексную инфраструктуру данных о всем культурном наследии – это и территории, охранные зоны, исторические ареалы и тому подобное", - рассказал о реализации "пилота" Ткаченко.

Министр подчеркнул, что после этого стоит еще более масштабная задача – создание реестра движимого имущества, то есть всех культурных ценностей.

"Он будет включать подсистему "утерянные объекты". Это общемировая практика", - сообщил Ткаченко.

С 1 января 2021 года, согласно закону о геопространственных данных, Реестр памятников синхронизируется с другими госреестрами, а данные из него, зафиксированные в электронном виде, станут открытыми.