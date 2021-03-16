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09:29 16.03.2021

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Боярке

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Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Боярке

Полицейские Киевской области устанавливают обстоятельства взрыва, произошедшего около 4 часов утра во вторник, 16 марта, на одной из улиц города Боярка, в результате которого были повреждены объекты инфраструктуры и дома местных жителей, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Сегодня около 4:00 утра на одной из улиц города Боярка произошел взрыв. По предварительной информации, никто не пострадал. В результате взрыва повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. Образовалась воронка", - говорится в сообщении, обнародованном в Facebook во вторник.

В нем отмечается, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, кинологи полиции Киевщины, а также прокуроры Фастовского окружной прокуратуры.

"Сейчас коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва. После проведения проверки и установления всех обстоятельств, правоохранители предоставят правовую квалификацию события", - резюмируют в полиции.

 

Теги: #киевская_область #взрыв #боярка
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