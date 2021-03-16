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08:23 16.03.2021

В Украине за сутки 9 642 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 202 человека – Степанов

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В Украине за сутки 9 642 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 202 человека – Степанов

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 9 642 новых случая заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели – 6 202 человека, умерло 264 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"9 642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 марта 2021 года. В частности, заболели 474 ребенка и 313 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 005 человек; летальных случаев - 264; выздоровело – 6 202 человека", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Днем ранее, 15 марта было зафиксировано 6 792 новых случая инфицирования COVID-19, 14 марта сообщалось о 9 012 новых случаев коронавирусной болезни, 13 марта было 13 276 новых случаев инфицирования COVID-19, 12 марта было зафиксировано 12 946 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 марта сообщалось о 9 084 новых случаев коронавирусной болезни, 10 марта зафиксировано 6 377 новых случаев инфицирования, 9 марта было зафиксировано 3 261 новый случай инфицирования, 8 марта сообщалось о 5 572 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 1 477 190 человек, 28 697 – умерли от COVID-19, выздоровели – 1 232 209 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065), г. Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.

Источник:https: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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