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19:57 15.03.2021

Европейский регулятор 18 марта обсудит ситуацию с вакциной AstraZeneca

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Европейский регулятор 18 марта обсудит ситуацию с вакциной AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) проведет специальное заседание 18 марта, чтобы рассмотреть проблемы, связанные с вакциной от коронавируса COVID-19 англо-шведской компании AstraZeneca, говорится в заявлении регулятора.

В документе отмечается, что "созывается внеочередное собрание в четверг, 18 марта, чтобы прийти к заключению по собранной информации и по любым дальнейшим действиям, которые может потребоваться предпринять".

В то же время в нем подчеркивается, что регулятор по-прежнему считает, что преимущества от использования вакцины перевешивают риски возникновения побочных эффектов.

"В настоящее время EMA придерживается мнения, что преимущества вакцины AstraZeneca в предотвращении COVID-19 с сопутствующим риском госпитализации и смерти перевешивают риски побочных эффектов", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что эксперты ВОЗ проведут во вторник встречу для обсуждения вопроса безопасности вакцины AstraZeneca.

О приостановке применения вакцины AstraZeneca объявил целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция и Италия.

Теги: #astrazeneca
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