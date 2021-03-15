В Молдове зарегистрировано самое высокое количество смертей от коронавируса за все время пандемии

В Молдове в понедельник зарегистрировано самое высокое количество смертельных исходов от коронавируса за все время пандемии. Об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные в понедельник вечером пресс-службой министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В понедельник скончались 39 человек с диагнозом COVID-19. Общее количество скончавшихся с диагнозом COVID-19 составляет 4369 человек", - отмечается в сообщении.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что при официальном населении в 3,5 миллиона человек в Молдове было зарегистрировано в среднем 10,35 смертей на 1 миллион человек, что является третьим показателем в мире.

Также, минздрав предоставил обновленную информацию о распространении COVID-19 в Молдовы.

"Сегодня были обработаны 2264 теста, в том числе 1955 первичных тестов. В результате выяснилось, что 861 результат оказался положительным. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 205 324", - отмечает Минздрав.

За сутки от COVID-19 вылечились 1 152 пациента. Таким образом, согласно данным Минздрава, в общей сложности от коронавируса излечились 179 474 человека.

"На сегодняшний день в Молдове коронавирусом болеют 21 481 человек. В больничные медицинские учреждения госпитализированы 4 350 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 330 находится в крайне тяжелом состоянии, 64 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находятся 10 964 человек с легкой и средней формой COVID-19, а 19 083 человека находятся под наблюдением на дому", - отмечается в сообщении.

В Молдове со второй половины февраля резко увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. Самое большое количество - 1896 случаев было зарегистрировано 11 марта. В пятницу, 12 марта, зафиксировано рекордное количество скончавшихся - 38 человек.

В субботу Высший совет безопасности Молдовы рекомендовал правительству и парламенту объявить на две недели чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявила в субботу президент Майя Санду после заседания ВСБ, которое продолжалось шесть часов.

По ее словам, в течение трех дней правительство должно обратиться к парламенту по этому поводу, а также представить ограничительные меры на период чрезвычайного положения и категории граждан, для которых вводятся ограничения.