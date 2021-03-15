Зеленский подписал закон о присоединении Украины к соглашению о культурных маршрутах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о культурных маршрутах" № 1235-IX, который Верховная Рада приняла 16 февраля 2021 года, позволяющий Украине не только участвовать в культурных маршрутах, но и продвигать собственные исторические и культурные достояния.

"У нас замечательная страна, очень многогранная и интересна. Но, к сожалению, из-за плохих дорог и отсутствия внимания со стороны государства к нашим историческим памятникам Украина почти не присутствовала на туристических маршрутах Европы. Но мы это изменим. В этом году в рамках "Большого строительства" мы начинаем проект "Большая реставрация", который нацелен на восстановление исторических и культурных объектов Украины. Чтобы и украинцы, и иностранные туристы смогли увидеть красоту и культурное разнообразие Украины. Мы строим дороги, улучшаем управления объектами культурного наследия и присоединяемся к европейскому соглашению о культурных маршрутах, чтобы об Украине больше узнавали люди как внутри страны, так и за ее пределами", - отметил Зеленский.

Заключение Расширенного частичного соглашения о культурных маршрутах было подтверждено Резолюцией CM / Res (2013) 66 в городе Страсбурге. Это соглашение направлено на формирование общего культурного пространства в Европе путем повышения уровня осведомленности о культурном наследии, развития культурного диалога в Европе, а также с помощью трансграничного туризма.

Сторонами соглашения являются 34 страны, партнерами - Европейский Союз и Всемирная туристическая организация (UNWTO).

Сертификат "Культурные маршруты Совета Европы" как отличие качества получили 40 европейских культурных маршрутов, которые проходят в более чем 50 странах. По территории Украины сейчас проходят три европейских культурных маршрута.