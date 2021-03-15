Пожар в реанимации одной из больниц Киева ликвидирован, пострадавших нет – полиция

В подсобном помещении реанимационного отделения больницы в Дарницком районе произошло возгорание, пострадавших нет, полиция выясняет обстоятельства случившегося, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение о пожаре в больнице на улице Харьковское шоссе. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции, сотрудники ДСНС и врачи. Предварительно установлено, что возгорание началось в одном из подсобных помещений отделения реанимации", - говорится в сообщении главка полиции.

По данным Главного управления Нацполиции в Киеве, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время пожар ликвидирован.

Информация о происшествии зарегистрирована в Дарницком управлении полиции, причина возгорания помещения будет установлена после проведения соответствующих экспертиз.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что пожар сопровождался сильным задымлением, из-за состояния пациентов эвакуировать их из помещений интенсивной терапии было невозможно, потому во время ликвидации пожара проводилось проветривание помещений.

"Больных COVID-19 в помещениях, где возник пожар, не было", - отмечается в сообщении.