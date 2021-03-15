События

15:36 15.03.2021

Активная работа по проекту "Большая реставрация" началась с марта - Ткаченко

1 мин читать
Активная работа по проекту "Большая реставрация" началась с марта - Ткаченко

С марта началась активная работа по проекту "Большая реставрация", заявки от общин на участие в нем принимаются в течение месяца, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, на "Большую реставрацию" выделено 2 млрд грн, в целом планируются работы на 150 объектах.

"Некоторые объекты уже известны: вторая очередь мемориала Голодомора должна быть открыта до 24 августа. Некоторые мы начали раньше, это Олеськивський замок на Львовщине и Национальный художественный музей в Киеве. В списках рассматривается Национальная консерватория в Киеве, замок Радзивиллов на Волыни, Николаевская астрономическая обсерватория, Национальный литературный мемориальный музей им.Сковороды в Харьковской области и многое другое", - сообщил Ткаченко.

По его словам, заявки от общин принимаются в течение 30 дней с момента опубликования объявления на официальном сайте Минкультуры.

"Очень важно в этом году показать конкретные примеры завершенных проектов. Есть много сложностей, в том числе по документации, но первые успешные кейсы должны развеять эти сомнения и, что важнее, продемонстрировать примеры наполнения памятников новый смысл", - подчеркнул Ткаченко.

Теги: #недвижимость #ткаченко #минкультуры #реставрация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:49 15.03.2021
Утверждены 147 историко-архитектурных опорных планов – Минкультуры

Утверждены 147 историко-архитектурных опорных планов – Минкультуры

10:27 15.03.2021
Общая площадь гибких офисов в Украине превысила 130 тыс. кв.м – исследование

Общая площадь гибких офисов в Украине превысила 130 тыс. кв.м – исследование

14:20 12.03.2021
Ткаченко предложил провести публичную дискуссию из-за открытия клуба спортивного покера в Доме профсоюзов

Ткаченко предложил провести публичную дискуссию из-за открытия клуба спортивного покера в Доме профсоюзов

13:42 12.03.2021
Ткаченко призвал политических и общественных деятелей к участию в акции по популяризации вакцинации от COVID-19

Ткаченко призвал политических и общественных деятелей к участию в акции по популяризации вакцинации от COVID-19

11:15 12.03.2021
"Интергал-Буд" расширил перечень своих ЖК-участников программы "Доступная ипотека 7%"

"Интергал-Буд" расширил перечень своих ЖК-участников программы "Доступная ипотека 7%"

15:06 11.03.2021
Министр культуры и информполитики Ткаченко публично вакцинировался от COVID-19

Министр культуры и информполитики Ткаченко публично вакцинировался от COVID-19

10:43 11.03.2021
Доля квартир с ремонтом в новостройках может достичь 25% к 2025 г. - мнение

Доля квартир с ремонтом в новостройках может достичь 25% к 2025 г. - мнение

18:32 10.03.2021
Egis Ukraina и холдинг Ertle создали совместное предприятие в сфере строительства и инжиниринга

Egis Ukraina и холдинг Ertle создали совместное предприятие в сфере строительства и инжиниринга

15:41 10.03.2021
В Украине разработают программу развития кинотеатров в небольших городах

В Украине разработают программу развития кинотеатров в небольших городах

12:02 10.03.2021
На программу "Большая реставрация" выделено рекордные 2 млрд грн – замглавы Офиса президента

На программу "Большая реставрация" выделено рекордные 2 млрд грн – замглавы Офиса президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон о присоединении Украины к соглашению о культурных маршрутах

ВАКС постановил остановить судопроизводство на время розыска главы ОАСК

Утверждены 147 историко-архитектурных опорных планов – Минкультуры

Первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 65% - Зеленский

ВКУ исключил из состава Объединение украинских обществ Латвии за пророссийскую позицию

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон о присоединении Украины к соглашению о культурных маршрутах

Пожар в реанимации одной из больниц Киева ликвидирован, пострадавших нет – полиция

ВАКС постановил остановить судопроизводство на время розыска главы ОАСК

Названы номинанты на премию "Оскар"

Опытные образцы комплекса "Нептун" переданы ВМС ВСУ - Минобороны

Минкультуры создает Государственную службу и Государственную инспекцию охраны культурного наследия

В Одессе школы, кроме младших классов, переведены на дистанционное обучение - горсовет

В Киеве презентовали новый гастрономический продукт Kyiv Pie

Комитет Рады в среду рассмотрит вопрос о назначении внеочередных выборов мэра в Харькове

Судья Чаус получил окончательный отказ в предоставлении политического убежища в Молдове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА