Активная работа по проекту "Большая реставрация" началась с марта - Ткаченко

С марта началась активная работа по проекту "Большая реставрация", заявки от общин на участие в нем принимаются в течение месяца, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, на "Большую реставрацию" выделено 2 млрд грн, в целом планируются работы на 150 объектах.

"Некоторые объекты уже известны: вторая очередь мемориала Голодомора должна быть открыта до 24 августа. Некоторые мы начали раньше, это Олеськивський замок на Львовщине и Национальный художественный музей в Киеве. В списках рассматривается Национальная консерватория в Киеве, замок Радзивиллов на Волыни, Николаевская астрономическая обсерватория, Национальный литературный мемориальный музей им.Сковороды в Харьковской области и многое другое", - сообщил Ткаченко.

По его словам, заявки от общин принимаются в течение 30 дней с момента опубликования объявления на официальном сайте Минкультуры.

"Очень важно в этом году показать конкретные примеры завершенных проектов. Есть много сложностей, в том числе по документации, но первые успешные кейсы должны развеять эти сомнения и, что важнее, продемонстрировать примеры наполнения памятников новый смысл", - подчеркнул Ткаченко.