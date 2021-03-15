Правоохранители сообщили 62-летнему жителю Херсонской области о подозрении в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой

Полиция сообщила задержанному 14 марта 62-летнему жителю поселка Счастливое Херсонской области о подозрении в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой, сообщает пресс-служба полиции области.

Как сообщают правоохранители, девочка исчезла 7 марта. Для поисков были задействованы подразделения полиции, Национальной гвардии, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и кинологи.

"Ежедневно для проведения следственных действий, оперативных и розыскных мероприятий привлекались 300 полицейских. Также к участию в поисковой спецоперации привлекались от 50 до 100 волонтеров и местных жителей. В течение четырех суток поиски ребенка не прекращались ни на минуту. Полицейские опросили около 630 человек, установили автотранспорт, который находился в районе исчезновения девочки. Полицейские сформировали 16 следственно-оперативных групп, которые с разрешения владельцев проводили осмотры домов, частных хозяйственных помещений, сараев, гаражей и т.п. Параллельно отряды правоохранителей и волонтеров прочесывали поселок в радиусе 25 км, особенно обращая внимание на нежилые помещения, пустыри, колодцы и лесополосы в надежде найти девочку живой", - указывается в сообщении.

Тело девочки было обнаружено 11 марта во время повторного осмотра территории населенного пункта в недостроенном нежилом здании. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила на теле ребенка следы удушения и изнасилования.

По итогам проведенных следственных действий были установлены 16 мужчин, которые могли быть причастны к преступлению: те, чей след взяла служебная собака в день обнаружения тела, лица, на которых указывали местные жители, и лица, привлекшие внимание правоохранителей во время розыска ребенка и ранее судимые за аналогичные преступления. Для проверки у указанных лиц были отобраны биологические образцы для сравнения.

"В день похорон ребенка оперативники пришли к одному из них, но обнаружили мужчину с порезанными венами. Полицейские оказали мужчине первую медицинскую помощь и направили в больницу. Биологические образцы данного мужчины в первую очередь были проверены молекулярно-генетической экспертизой. 14 марта от лаборатории поступили результаты экспертизы, которые указали, что мужчина причастен к изнасилованию и убийству ребенка", - сообщают правоохранители.

Как рассказал глава полиции Херсонской области Александр Прокудин на брифинге 15 марта, этих доказательств было достаточно для сообщения о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) и ч. 4 ст. 152 (изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что подозреваемый – житель поселка и знакомый семьи погибшей девочки.

На данный момент проходит сбор вещественных доказательств во время обыска в жилье подозреваемого. В дальнейшем полиция и прокуратура будут настаивать на наказании в виде пожизненного лишения свободы.