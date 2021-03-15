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12:46 15.03.2021

Власть провалила борьбу с COVID-19, убеждена Тимошенко

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Власть провалила борьбу с COVID-19, убеждена Тимошенко

Украина входит в очередную волну пандемии коронавируса совсем неподготовленной, ни один пункт постановления, принятого по инициативе "Батькивщины", не выполнен, а из-за закупленной некачественной вакцины люди массово отказываются от прививок, сказала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления на согласительном совете лидеров депутатских фракций и комитетов.

"Мы входим в следующую волну пандемии с полностью разбалансированной медицинской системой. Ни один пункт постановления, которое инициировала наша команда, не выполнены: нет бесплатных тестов, нет бесплатных лекарств от ковида, нет койкомест ни в больницах, ни в реанимации. Горячая линия, куда могла бы обратиться больной человек и вызвать врача на дом для тестирования или назначения лечения, не работает. Больные продолжают ездить в транспорте, ходить по больницам. Ни одного пункта, ничего не сделано", - сказала Тимошенко.

Как сообщается на сайте "Батькивщины", политик возлагает вину за то, что люди остались без помощи, на начавшуюся при прежней власти реформу здравоохранения, а также на бездействие власти действующей, отметив в подтверждение провал вакцинации в Украине.

"Против качественной, системной, вакцинации никто не отрицает… Но мы же знаем, что от подобной той, которую закупила наша власть, вакцины AstraZeneca уже отказались 9 стран ЕС… Очевидно, что закупленная вакцина требует очень тщательной проверки. Иначе власть бросает людей еще на одни испытания", - считает Тимошенко.

Теги: #тимошенко #covid_19
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