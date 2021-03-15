В Днепре ликвидирован пожар в многоквартирном доме, эвакуировано 5 человек

Вечером в воскресенье, 14 марта, в Днепре спасателями был ликвидирован пожар в многоквартирном доме, эвакуировано 5 человек, сообщили в ГСЧС.

Как сообщает пресс-служба на сайте ведомства, сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже в пятиэтажном жилом доме на просп. Александра Поля Центрального района г.Днепра поступило в Службу спасения в 17:34.

"По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник внутри спальной комнаты двухкомнатной квартиры на четвертом этаже. Огонь мгновенно охватил помещение дома. Через оконные проемы в квартире наблюдалось открытое пламя. В результате пожара произошло задымление лестничной клетки, повлекшее препятствие для свободной эвакуации граждан с верхнего этажа", – сказано в сообщении.

Спасатели эвакуировали из задымленных помещений четвертого и пятого этажей 5 человек. Владелица квартиры, женщина 1928 года рождения самостоятельно вышла из горящей квартире.

"В результате пожара погибших и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 25 м кв.", – отметили в ведомстве.

Пожар локализован в 17:56 и ликвидирован в 18:04.