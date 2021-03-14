В странах Балтии число заболевших коронавирусом приближается к 400 тыс.

В странах Балтии за минувшие сутки зарегистрировано 1629 случаев коронавируса, из которых 397 выявлены в Литве, 297 - в Латвии и 935 - в Эстонии.

В Эстонии за минувшие сутки было выявлено 935 случаев коронавируса, или 18,5% от числа суточных тестов, сообщил в воскресенье департамент здоровья. За сутки скончались девять человек. Всего после начала пандемии умерли от коронавируса 719 человек, выявлено 84 тыс. 807 случаев заражения COVID-19, выздоровели 59 тыс. 744 человека.

В Эстонии введена как минимум одна доза вакцины у 133 тыс. 263 человек (10,028% от численности населения), курс вакцинации завершен у 52 тыс. 649 (3 962%).

В Литве за прошедшие сутки выявлено 397 новых случаев COVID-19, умерли шесть человек, сообщает в воскресенье новостной портал Delfi.ru со ссылкой на департамент статистики. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 205 тысяч 385 человек.

В Латвии за прошедшие сутки выявлено 297 новых случаев COVID-19, умерли десять человек, сообщает в воскресенье агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний. С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлен у 93 тыс. 781 человека, умерли 1 767 человек.

В Латвии за минувшие сутки первую прививку от COVID-19 получили 822 человека, вторую прививку - один человек, сообщает в воскресенье агентство BNS со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения. В целом первую или вторую дозу прививки за шесть дней этой недели получили 14 тыс. 640 человек. Всего на данный момент первую дозу прививки от COVID-19 получили 78 тыс. 956 человек, обе дозы - 18 тыс. 114.