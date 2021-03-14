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12:39 14.03.2021

Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени 67 добровольцев, 64 из них - посмертно

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Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени 67 добровольцев, 64 из них - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по случаю Дня украинского добровольца, которым удостоил государственных наград тех, кто проявил личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщается на сайте главы государства в воскресенье, согласно указу №97/2021, орденом "За мужество" III степени отмечено 67 добровольцев, из которых 64 - посмертно.

Среди награжденных - члены добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", батальонов территориальной обороны "Донбасс", "Айдар" и ОУН. Также награждены члены батальонов патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" и "Чернигов", Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения "Патриот", отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь".

"Слава героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непобедимости для всей Украины", - сказал Зеленский.

 

Теги: #орден #добровольцы
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