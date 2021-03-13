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22:53 13.03.2021

На Харьковщине произошло ДТП с участием трех автомобилей, пострадали четыре человека - полиция

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На Харьковщине произошло ДТП с участием трех автомобилей, пострадали четыре человека - полиция

В Харьковской области 13 марта в дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей пострадали четыре человека, двое из которых - дети, сообщила пресс-служба областной Нацполиции.

"Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "Volkswagen Jetta", "ВАЗ-110", "МАН" и "Ford" произошло 13 марта около 13:00 на участке дороги М-03 км 479+800", - говорится в сообщении.

По информации полиции, 50-летний водитель грузовика "МАН" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-110". В дальнейшем грузовой автомобиль въехал в легковушки "Volkswagen Jetta" и "Ford".

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в больницу доставлены 64-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ-110", 33-летняя водитель "Volkswagen Jetta" с двумя малолетними детьми.

Правоохранители зарегистрировали информацию в Едином учете заявлений и сообщений отдела полиции №2 Харьковского районного управления №3. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #пострадавшие #дтп #украина #харьковская_область
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