Пьяный житель Харьковщины "заминировал" ж/д вокзал из-за разногласий с родственниками – полиция

Полиция установила личность человека, сообщившего о "минировании" вокзала на станции Купянск-Узловой (Харьковская обл).

"Им оказался 38-летний житель поселка Купянск-Узловой... Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и сделал ложное сообщение за разногласий с окружающими и близкими родственниками", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 12 марта. В дежурную службу Купянского районного отдела полиции поступило сообщение от гражданина о том, что он заминировал железнодорожный вокзал. Специалисты обследовали 2373 кв. метров помещений вокзала и 2858 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 10 человек. Движение поездов не прекращалось, отвод транспорта не осуществлялся. При осмотре взрывных устройств или взрывоопасных веществ правоохранители не обнаружили.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

Лю