ВСК Рады по расследованию причин пожаров в Луганской области в 2020 году проанализирует использование бюджетных средств для гражданской защиты населения – нардеп

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию причин возникновения масштабных пожаров в Луганской области в 2020 году проанализирует действия местной власти по использованию бюджетных средств, в том числе на гражданскую защиту населения, заявил глава ВСК Руслан Горбенко (фракция "Слуга народа").

"Мы должны проанализировать и действия местной власти, в частности, правильно ли она использовала бюджетные средства и какой ставила приоритет в вопросе гражданской защиты населения... ", - сказал Горбенко на выездном заседании ВСК в поселке Сиротино Луганской области.

Он подчеркнул, что необходимо выяснить вопросы, касающиеся установления систем оповещения в сёлах или выдачи на это субвенций.

Народный депутат также сообщил, что у ВСК есть подозрения о возможном хищении средств и подделке документов.

Он также обратил внимание, что представители Луганской военно-гражданской администрации и ГСЧС (Государственная Служба по чрезвычайным ситуациям) не способствуют расследованию и путаются в показаниях.

"Мы уже четвертый раз общаемся с начальником главного управления ГСЧС Луганской области Михаилом Пшиком и видим, что он и его подчиненные не готовы содействовать расследованию. Поэтому мы по крупицам собираем информацию, общаясь с пострадавшими. Говорим и с пожарными, которые тушили пожар", - сказал Горбенко.

По словам Горбенко, ВСК выяснила, что жителям поселка Сиротино вовремя не сообщили о том, что огонь приближается со стороны соседних сел, и люди выбирались из горящего поселка самостоятельно, поскольку централизованной эвакуации не было.

Он также отметил, что по предварительной информации, во время пожаров 6-7 июля 2020 не было связи, у спасателей не работали рации и они не могли оперативно реагировать на ситуацию.

Горбенко сообщил, что комиссия обнаружила возможные хищение дизельного топлива и подделку документов. По его словам, согласно отчетам ГСЧС в одном из дачных кооперативов пожар тушили семь подразделений, а по свидетельству местных жителей, пожарных там не было.

По словам заместителя председателя депутатской фракции "Слуга народа", члена ВСК Максима Ткаченко у местной власти нет желания сотрудничать с ВСК.

"В связи с проведением ООС должностные лица в Луганской области получают повышенную зарплату, но тогда должна быть повышена ответственность и готовность защищать интересы области, людей. Я поражен... полным неуважением к работе нашей комиссии", - заявил Ткаченко.

Как сообщил Ткаченко агентству "Интерфакс-Украина", выездное заседании ВСК прошло в открытом режиме, в нем приняли участие глава Луганской ВГА Сергей Гайдай, представители местной власти, руководство ГСЧС, пострадавшие от пожаров жители посёлка Сиротино.

Как сообщалось, Верховная Рада 2 декабря 2020 года создала ВСК по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области, а также действий или бездеятельности Луганского облуправления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Луганской областной ВГА.

В июле и октябре 2020 года в Луганской области на территории, подконтрольной украинской власти, произошли масштабные пожары, которые привели к человеческим жертвам, уничтожению частного имущества жителей и выгоранию больших территорий лесных массивов. В октябре при пожарах погибли 11 человек, пострадало 19, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

В ноябре в Главном управлении и других структурных подразделениях ГСЧС в Луганской области прошли обыски в рамках дела о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия во время масштабных пожаров в Луганской области. Как сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР), следствие установило, что одной главных причин пожаров было системное хищения топлива под руководством облуправления ГСЧС.

Луганская облпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.2 ст.367, ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР в Краматорске.