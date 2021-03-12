Ситуация с COVID-19 в Италии остается напряженной, правительство примет новые меры

Италия вновь имеет дело с ростом заболеваемости COVID-19, и правительство согласилось принять новые контрмеры против этой угрозы, заявил в пятницу итальянский премьер Марио Драги.

"Спустя более года после начала чрезвычайной ситуации в области здравоохранения мы, к сожалению, сталкиваемся с новой волной заболеваний", - приводят западные СМИ слова премьера, сказанные при посещении центра вакцинации, развернутого в аэропорту Рим-Фьюмичино.

Он отметил, что кабинет министров договорился принять "обоснованные и пропорциональные" ограничительные меры, но не стал вдаваться в подробности.

"Свежа память о том, что произошло прошлой весной, и мы сделаем все для предотвращения повторения этого", - пообещал Драги.

По его словам, за последнюю неделю рост заболеваемости составил 15%, и жителям страны нужно проявлять "высочайшую осторожность" для того, чтобы ограничить смертность и снизить давление на систему здравоохранения.

СМИ отмечают, что, как ожидается, в понедельник в большинстве районов Италии закроются школы, рестораны, магазины и музеи. Новые ограничения должны будут действовать до Пасхи - 4 апреля.

Также с понедельника любой регион страны, где зафиксировано более 250 случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, будет автоматически попадать в "красную зону" (наивысшая эпидемиологическая опасность).

Вакцинационная кампания в Италии стартовала в конце декабря, однако затем возникли задержки с поставками вакцин. Также Италия наряду с рядом других стран ЕС приостановила использование вакцин от компании AstraZeneca.

За время пандемии в Италии зафиксированы свыше 3,14 млн случаев COVID-19, более 101 тыс. инфицированных скончались. Выздоровели более 2,55 млн заболевших.