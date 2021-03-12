События

18:34 12.03.2021

Ситуация с COVID-19 в Италии остается напряженной, правительство примет новые меры

2 мин читать
Ситуация с COVID-19 в Италии остается напряженной, правительство примет новые меры

Италия вновь имеет дело с ростом заболеваемости COVID-19, и правительство согласилось принять новые контрмеры против этой угрозы, заявил в пятницу итальянский премьер Марио Драги.

"Спустя более года после начала чрезвычайной ситуации в области здравоохранения мы, к сожалению, сталкиваемся с новой волной заболеваний", - приводят западные СМИ слова премьера, сказанные при посещении центра вакцинации, развернутого в аэропорту Рим-Фьюмичино.

Он отметил, что кабинет министров договорился принять "обоснованные и пропорциональные" ограничительные меры, но не стал вдаваться в подробности.

"Свежа память о том, что произошло прошлой весной, и мы сделаем все для предотвращения повторения этого", - пообещал Драги.

По его словам, за последнюю неделю рост заболеваемости составил 15%, и жителям страны нужно проявлять "высочайшую осторожность" для того, чтобы ограничить смертность и снизить давление на систему здравоохранения.

СМИ отмечают, что, как ожидается, в понедельник в большинстве районов Италии закроются школы, рестораны, магазины и музеи. Новые ограничения должны будут действовать до Пасхи - 4 апреля.

Также с понедельника любой регион страны, где зафиксировано более 250 случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, будет автоматически попадать в "красную зону" (наивысшая эпидемиологическая опасность).

Вакцинационная кампания в Италии стартовала в конце декабря, однако затем возникли задержки с поставками вакцин. Также Италия наряду с рядом других стран ЕС приостановила использование вакцин от компании AstraZeneca.

За время пандемии в Италии зафиксированы свыше 3,14 млн случаев COVID-19, более 101 тыс. инфицированных скончались. Выздоровели более 2,55 млн заболевших.

Теги: #италия #covid_19
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:10 12.03.2021
Количество пациентов с COVID-19 в Ивано-Франковской области с начала года выросло в 4 раза

Количество пациентов с COVID-19 в Ивано-Франковской области с начала года выросло в 4 раза

14:08 11.03.2021
Заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает расти на 20% за неделю – KSE

Заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает расти на 20% за неделю – KSE

13:13 11.03.2021
В Молдове медики едва справляются с коронавирусом, не исключен полный локдаун

В Молдове медики едва справляются с коронавирусом, не исключен полный локдаун

11:40 11.03.2021
Венгрия зафиксировала рекордно высокое число заражений COVID-19 за сутки

Венгрия зафиксировала рекордно высокое число заражений COVID-19 за сутки

11:11 11.03.2021
Показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 превышены в 14 областях Украины

Показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 превышены в 14 областях Украины

11:02 11.03.2021
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 118 млн, умерло 2,61 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 118 млн, умерло 2,61 млн

10:43 11.03.2021
Переболевшим COVID-19 достаточно одной дозы вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna - ученые

Переболевшим COVID-19 достаточно одной дозы вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna - ученые

16:38 09.03.2021
Аваков и посол Италии в Украине обсудили шаги по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами

Аваков и посол Италии в Украине обсудили шаги по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами

17:55 08.03.2021
В Италии вакцина от COVID-19 производства AstraZeneca рекомендована людям старше 65 лет - Минздрав

В Италии вакцина от COVID-19 производства AstraZeneca рекомендована людям старше 65 лет - Минздрав

16:19 06.03.2021
В Эстонии новый суточный антирекорд заболеваемости COVID-19 - более 1,5 тыс. случаев

В Эстонии новый суточный антирекорд заболеваемости COVID-19 - более 1,5 тыс. случаев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, жертв нет – штаб ООС

СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза", которая привела к отключению 58 котельных в зоне ООС

Полиция ограничила работу подъемников на горнолыжном курорте "Буковель"

СБУ начала расследовать факт госизмены при подписании и ратификации в 2010 году "харьковских соглашений"

Винница переходит на "красный" уровень карантинных ограничений - горсовет

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" на заседании фракции в понедельник рассмотрит президентский законопроект об ответственности за недостоверное декларирование

Денисова обсудила с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств соблюдение прав коренных народов на временно оккупированных территориях

Иранское грузовое судно подверглось атаке в Средиземном море

Зеленский утвердил национальную молодежную стратегию до 2030 года

В ВОЗ внесли вакцину Johnson & Johnson в список для экстренного применения

Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, жертв нет – штаб ООС

Полиция ограничила работу подъемников на горнолыжном курорте "Буковель"

СБУ расследует деятельность должностных лиц "Донецкоблгаза", которая привела к отключению 58 котельных в зоне ООС

Google грозит крупное расследование рекламного бизнеса компании в ЕС

Полиция ограничила работу подъемников на горнолыжном курорте "Буковель"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА