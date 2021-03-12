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16:24 12.03.2021

Микитася выпустили из СИЗО

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Микитася выпустили из СИЗО

Экс-глава "Укрбуда", бывший народный депутат Украины Максим Микитась решением Шевченковского районного суда Киева освобожден из-под стражи, сообщил его адвокат Евгений Грушовец в Facebook, опубликовав совместное с экс-нардепом фото.

"Официально! Решением Шевченковского районного суда Киева Максим Микитась освобожден из-под стражи. Несправедливая мера пресечения изменена!" - говорится в сообщении.

Позже Микитась подтвердил эту информацию. "Еду к домой!... Спасибо всем людям доброй воли, которые помогали мне в это трудное время. Меня арестовали за полтора часа до Нового года, а сейчас вот вышел на улицу - а здесь почти такая же новогодняя погода", - написал он.

Как сообщалось, в Киеве 8 декабря 2020 года группа лиц похитила сотрудника юридической компании, оказывавшей юридическую помощь руководителю известной строительной фирмы. Злоумышленники выманили потерпевшего под предлогом встречи, после похищения требовали у него возврата несуществующего долга и заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на $800 тыс. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах, застройщиком, в пользу которого была написана расписка, является экс-нардеп Микитась.

Микитась на то время находился под ночным домашним арестом. Он подозревается в махинациях с жильем для Нацгвардии, вследствие чего были утеряны активы на общую сумму 81,6 млн грн. 4 января 2021 года Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей на два месяца по подозрению в заказе похищения столичного адвоката.

 

Теги: #освобождение #микитась
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