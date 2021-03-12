Кравчук: Когда идет речь о территориальной целостности и независимости Украины, необходимо встречаться и вести переговоры даже с Россией

Украинская власть должна продолжать встречаться и вести переговоры по урегулированию на Донбассе с представителями России, поскольку это позволит узнать их реальную позицию в вопросах, касающихся территориальной целостности и независимости Украины, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в пятницу.

"Есть разные мысли по этому поводу. Мол, с Россией не о чем говорить. Я считаю, что, когда речь идет о таких вопросах как война, жизнь и мир, жизнь и смерть, когда речь идет об Украине, когда идет речь о суверенитете и территориальной целостности и независимость Украины, нужно обязательно встречаться и договариваться. По крайней мере, станет ясна позиция того, с кем ты встречаешься", - отметил Кравчук, отвечая на вопрос журналистов об инициативе президента Владимира Зеленского о проведении личных встреч с лидерами стран "нормандского формата" в случае невозможности проведения совместного саммита.

Кравчук подчеркнул, что, в случае обнародования реальной позиции РФ, любые манипуляции по этому поводу отойдут на задний план.

"Главное – достичь цели", - отметил первый президент Украины.

Он добавил, что встреча президентов Украины и РФ - Владимира Зеленского и Владимира Путина - в формате "тет-а-тет" может принести необходимые результаты.

"Это вполне возможно. Вопросы, формат, тема встречи – все это должны готовить министры иностранных дел, специальные люди, которые всегда готовят встречи президентов. Если такая встреча будет подготовлена, и Путин согласится, а Зеленский согласится с повесткой дня, то встреча должна состояться", - резюмировал Кравчук.