В Ровенской области СБУ предотвратила контрабанду 260 кг янтаря почти на 2 млн грн

Служба безопасности Украины блокировала в Ровенской области контрабанду нелегально добытого янтаря-сырца: во время обысков у дельцов изъято 260 кг камней на сумму почти 2 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по оперативной информации, обнаруженный товар злоумышленники планировали контрабандой переправить в одну из стран Восточной Азии.

"По предварительным данным следствия, незаконный бизнес организовали трое жителей райцентра Сарны. Дельцы нелегально добывали янтарь-сырец для реализации на черном рынке, в том числе иностранным "заказчикам". Часть товара для перепродажи они скупали у других участников теневого промысла", - сказано в сообщении.

Так, во время обысков по месту жительства и в подсобных помещениях организаторов противоправной деятельности правоохранители изъяли: более 260 кг янтаря крупных фракций и орудие, предназначенное для незаконной добычи янтаря.

В рамках уголовного производства по ч.2 ст.240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения правонарушителей к ответственности.

Блокировка противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Ровенской области при процессуально руководстве Ровенской областной прокуратуры.