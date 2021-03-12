Изобретатель аудиокассет умер в Нидерландах

Инженер Лу Оттенс, разработавший аудиокассеты, ушел из жизни в возрасте 94 лет в Нидерландах, сообщает газета The Guardian.

Оттенс скончался у себя дома в провинции Северный Брабант.

Оттенс рано стал интересоваться техникой и в подростковом возрасте собрал радио, по которому с родителями слушал программу Radio Oranje во время оккупации Нидерландов Германией. Устройство было оснащено направленной антенной. Ее Оттенс назвал "Немецкий фильтр", потому что она могла игнорировать глушители нацистского режима.

После войны Оттенс получил инженерное образование и начал работать на фабрике Philips. Через девять лет он представил первый переносной магнитофон, а еще через два - аудиокассету.

"Кассета была изобретена благодаря раздражению по поводу существующего магнитофона, это так просто", - сказал изобретатель.

В 1972 году Оттенс стал директором по аудио в лаборатории Philips NatLab, где поучаствовал в разработке еще одной музыкальной инновации - CD-диска. Первый диск появился в 1980 году в сотрудничестве с компанией Sony.

В мире продали более 100 млрд кассет и более 200 млрд CD-дисков.