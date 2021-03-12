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12:31 12.03.2021

Упоминание о княгине Ольге удалили из статьи ВЭФ об изменивших историю женщинах

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Упоминание о княгине Ольге удалили из статьи ВЭФ об изменивших историю женщинах

Всемирный экономический форум (ВЭФ) удалил из статьи о женщинах, изменивших историю человечества, имя святой равноапостольной княгини Киевской Ольги, которую ранее включил в этот список, из-за "конфликта исторических данных".

Перечень самых выдающихся женщин в истории был опубликован на сайте ВЭФ по случаю 8 марта. В нем киевская княгиня, равноапостольная святая Ольга, которая правила Киевской Русью в середине ХХ века, была названа "прародительницей современной России".

Как сообщалось, пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к команде Всемирного экономического форума с просьбой немедленно исправить ошибки в описании одной из самых известных женщин в украинской истории.

"К 8 марта уважаемый мной Всемирный экономический форум опубликовал список из шести женщин, которые изменили мировую историю. Почетно, что в этот список вошла и наша княгиня Ольга, равноапостольная святая, чью память одновременно почитают украинские православная и католическая церкви. Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что Всемирный форум именует нашу Княгиню российской правительницей и основоположницей современной России. А ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном", - отметил пятый президент.

Он подчеркнул, что княгиня Ольга действительно была выдающимся правителем, покорила бунтующие племена, совершила первую государственную реформу и заложила крепкие дипломатические связи с Западной Европой, однако быть прародительницей современной России она быть не могла, поскольку "Московское Княжество было основано лишь спустя более 300 лет после её смерти".

Теги: #статья #вэф #княгиня_ольга
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