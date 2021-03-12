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12:02 12.03.2021

Апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения бывшему первому замглавы правления ПриватБанка Яценко

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Апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения бывшему первому замглавы правления ПриватБанка Яценко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в пятницу, 12 марта, отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты о признании незаконным задержание и отмене меры пресечения первому заместителю председателя правления "ПриватБанка", сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы сторон, отказал стороне защиты в удовлетворении апелляции и оставил без изменений решение следственного судьи ВАКС от 25 февраля 2021 года, согласно которому к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 52,210 млн грн", - сказано в сообщении.

Так, срок действия меры пресечения - до 22 апреля 2021 года.

Как сообщалось, 23 февраля генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства ПриватБанка в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

Речь шла об экс-главе правления банка Александре Дубилете, экс-первом замглавы Яценко и первой замглавы правления СК "Ингосстрах" (Днепр) Елене Бычихиной.

25 февраля бывший первый заместитель главы правления государственного ПриватБанка (Киев) Владимир Яценко вышел под залог в 52 млн грн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

Теги: #приватбанк #суд #яценко
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