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11:45 12.03.2021

Транзит через Украину из-за COVID-19 упал на 20%, но с ноября 2020 г. намечается позитивная тенденция - глава "УЗ"

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Транзит через Украину из-за COVID-19 упал на 20%, но с ноября 2020 г. намечается позитивная тенденция - глава "УЗ"

Транзит по железной дороге через Украину в связи с карантином, введенным из-за распространения COVID-19, а также падением экономики во всем мире упал приблизительно на 20%, сообщил глава АО "Укрзализныця" (УЗ) Владимир Жмак.

"В настоящее время транзит, который для нас является одним из самых выгодных видов деятельности, значительно сократился, приблизительно на 20%. Но это было связано и с карантинными ограничениями, и с падением экономики, которое наблюдалось во всем мире. С ноября 2020 года наметилась позитивная тенденция", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Жмак отметил, что в настоящее время наиболее потенциально интересное направление для УЗ в этой отрасли - это контейнерные перевозки по "Шелковому пути”.

"Если в прошлом году мы приняли порядка 20 контейнерных поездов, то только за два месяца этого года к нам уже пришло четыре и транзитом через Украину – еще 27. Мы же хотим добиться, чтобы контейнерный поезд прибывал практически ежедневно", - подчеркнул глава компании.

Он добавил, что УЗ также работает над развитием направления Турция – Одесса – Север (Прибалтика, Скандинавия), а также транзита к украинским портам.

"Украинские порты очень интересны для грузоотправителей стран-соседей, и я очень позитивно смотрю на дальнейшее развитие транзита", - подытожил глава УЗ.

Теги: #тенденция #жмак #укрзализныця #транзит
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