Рада ожидает, что Зеленский вскоре внесет законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации

Верховная Рада ожидает, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время подаст законопроект о внесении изменений в Конструкцию в части децентрализации, сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Чтобы децентрализация была неотвратимой и уже такой, которую очень сложно повернуть назад, - это (должны быть приняты - ИФ) изменения в Конструкцию. Сейчас мы над этим работаем, президент дал нам такие поручения... Мы будем работать над этим как парламентарии, ожидаем в ближайшее время от президента внесение текста (законопроекта - ИФ)", - сказал Корниенко во время форума "Эффективные бюджеты" в пятницу.

Вместе с тем, обращаясь к присутствующим главам громад, он призвал их поддержать этот вопрос.

"Когда мы дойдём до изменений в Конституцию, я думаю, что может быть необходимость куда-то поехать, на какой-то митинг, потому что в Верховной Раде, как мы видим, есть много тех, кто хочет политически это использовать для себя, дескать, не время: зачем та децентрализация, пусть будут РГА", - добавил Корниенко.