Шкарлет в годовщину карантина: несмотря на фейки, мы смогли достойно выработать алгоритм работы на дистанционном обучении

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что, несмотря на различные фейки в социальных сетях и СМИ, власти все же смогли достойно выработать алгоритм работы при дистанционном обучении в период карантина в связи с распространением COVID-19.

"Хочу поблагодарить всех педагогов, соискателей образования и их родителей за то, что достойно преодолели и преодолеваем сейчас все вызовы, которые перед нами ставит пандемия. Спасибо за оперативную адаптацию к совершенно новым, можно сказать, экстремальным условиям во время образовательного процесса. Мне приятно констатировать факт того, что несмотря на различные фейки в социальных сетях и СМИ, мы все же смогли достойно выработать алгоритм работы при дистанционном обучении", - цитирует Шкарлета пресс-служба министерства.

Министр отметил, что украинская власть успешно справилась с вызовом, которые поставил перед ней карантин в области дистанционного образования и смогла сделать еще один шаг на пути к полной диджитализации образования.

"Совместно с руководителями ОГА, директорами областных управлений (департаментов) образования и науки, с учителями, родителями и соискателями образования мы справились с вызовом, который на самом деле стал для нас следующим шагом на пути к диджитализации образования в Украине - и останавливаться в этом направлении не собираемся", - подчеркнул Шкарлет.

Он добавил, что обучение в очном режиме, безусловно, гораздо "лучше и эффективнее", однако вызовы, которые возникают из-за пандемии коронавируса, дают толчок создавать качественные платформы для дистанционного обучения.

Согласно сообщению, на данный момент продолжается разработка мобильного приложения "Всеукраинской школы онлайн" для iOS и Android и кабинета учителя на сайте.

"Весной 2021 года "Всеукраинская школа онлайн" станет единой онлайн-платформой для школьного обучения, где можно будет создавать контент, собираться в виртуальные классы, выставлять и корректировать баллы, отслеживать прогресс и отчитываться. Сейчас платформой пользуются почти 140 тыс. учеников, учителей и родителей", - подчеркивают в ведомстве.