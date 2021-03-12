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09:38 12.03.2021

Командующие Нацгвардии Украины и Калифорнии обсудили основные направления сотрудничества

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Командующие Нацгвардии Украины и Калифорнии обсудили основные направления сотрудничества

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан провел рабочую онлайн-встречу с генерал-адъютантом Национальной гвардии штата Калифорния Дэвидом Болдуином для обсуждения направлений дальнейшего сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины, в ходе встречи стороны обсудили перспективы проведения мероприятий подготовки офицерского и сержантского состава Национальной гвардии Украины нацгвардейцами Калифорнии.

"Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году, к сожалению, был отменен ряд важных совместных мероприятий. Однако, их реализация все же произойдет с улучшением эпидемиологической ситуации. Вакцинация наших военнослужащих уже началась, и мы готовы возобновить наше сотрудничество с Украиной на прежнем уровне, а также расширять его", - отметил Дэвид Болдуин.

Так, он заверил, что планирование совместных мероприятий с Нацгвардией Украины на следующие два года уже начато. Особое внимание нацелено на планирование развития Нацгвардии Украины в долгосрочной перспективе и на подготовку офицеров штаба.

В частности, отмечается, что делегация Нацгвардии Калифорнии во главе с командующим планирует осуществить визит в Украину в ближайшее время.

В свою очередь Балан подчеркнул значимость сотрудничества с Нацгвардией штата Калифорния в рамках Государственной программы партнерства (SPP) и предложил начало сотрудничества между Бригадой быстрого реагирования Нацгвардии Украины и 79-й пехотной бригадой Нацгвардии Калифорнии с целью обмена опытом, участия в совместных учениях и совместного выполнения служебно-боевых задач в будущем.

"Только с 2014 года Национальной гвардией Калифорнии было проведено 21 совместное мероприятие с Национальной гвардией Украины…Важное значение имела совместная работа по реформированию системы управления Нацгвардии Украины с целью достижения совместимости с военными формированиями государств-членов НАТО", - отметил Балан.

Всего с 1993 года Национальной гвардией Калифорнии организовано и проведено 37 мероприятий международного сотрудничества с Национальной гвардией Украины, из них 21 - учебного характера.

Теги: #калифорния #украина #нгу
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