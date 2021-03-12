События

02:28 12.03.2021

Офис генпрокурора предупредил незаконную передачу в пользование литиевого месторождения

1 мин читать
Офис генпрокурора предупредил незаконную передачу в пользование литиевого месторождения

Офис Генерального прокурора Украины в судебном порядке предупредил незаконную передачу в пользование одного из крупнейших месторождений литиевых руд в Украине.

Как сообщила пресс-служба ОГ Украины, одно из частных обществ при отсутствии у него исключительных случаев для получения специального разрешения на пользование недрами без проведения аукциона обратилось в суд с иском об обязательстве Государственной службы геологии и недр Украины выдать это разрешение. Окружной административный суд Киева удовлетворил исковые требования предприятия полностью.

"Указанное решение суда первой инстанции Офисом Генерального прокурора обжаловано в апелляционном порядке из-за того, что суд не может принимать на себя дискреционные полномочия органа властных полномочий, а внеконкурентная процедура применяется только к субъекту, который обеспечил безусловное соблюдение всех требований законодательства в сфере недропользования", – сказано в сообщении.

В Офисе подчеркнули, что прозрачные и адекватные механизмы получения специальных разрешений на добычу лития на конкурсной основе, как того требует действующее законодательство, будут способствовать значительному пополнению госбюджета.

"Шестой апелляционный административный суд, просматривая дело по апелляционной жалобе Офиса Генерального прокурора поддержал его доводы, отменил незаконное решение суда первой инстанции и постановил новое - об отказе в удовлетворении иска общества", – сообщила пресс-служба ОГ Украины.

Теги: #разрешение #недропользование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:23 05.02.2021
Компания Johnson & Johnson подала заявку на получение разрешения на экстренное использование своей вакцины от COVID-19

Компания Johnson & Johnson подала заявку на получение разрешения на экстренное использование своей вакцины от COVID-19

02:18 07.01.2021
Еврокомиссия разрешила использовать вакцину Moderna против COVID-19 в ЕС

Еврокомиссия разрешила использовать вакцину Moderna против COVID-19 в ЕС

02:36 23.12.2020
Франция разрешает со среды въезд из Великобритании французам, гражданам ЕС и резидентам страны

Франция разрешает со среды въезд из Великобритании французам, гражданам ЕС и резидентам страны

12:24 16.12.2020
Глава Еврокомиссии ожидает через неделю разрешения на первые вакцины против COVID-19

Глава Еврокомиссии ожидает через неделю разрешения на первые вакцины против COVID-19

01:49 16.07.2020
Болгария разрешила украинцам въезд без обсервации и тестов на COVID-19

Болгария разрешила украинцам въезд без обсервации и тестов на COVID-19

22:50 18.05.2020
Кабмин с 22 мая разрешит работу общественного транспорта, а с 25 мая работу детсадов и метрополитена

Кабмин с 22 мая разрешит работу общественного транспорта, а с 25 мая работу детсадов и метрополитена

19:20 07.05.2020
Итальянским католикам позволят ходить в церкви с 18 мая

Итальянским католикам позволят ходить в церкви с 18 мая

19:19 07.05.2020
В Украине с 11 мая разрешили открыться музеям при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты

В Украине с 11 мая разрешили открыться музеям при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты

19:49 31.03.2020
Минздрав разрешил функционирование зарегистрированных продовольственных рынков

Минздрав разрешил функционирование зарегистрированных продовольственных рынков

21:08 25.03.2020
Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности

Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела в районе Новозвановки

На следующем заседании СНБО продолжит рассмотрение санкционных вопросов в отношении физических и юрлиц

Данилов: СБУ поручено выяснить обстоятельства голосования в Раде по "Харьковским соглашениям" на предмет госизмены

СНБО продлил санкции против двух российских банков на три года – Данилов

Аваков анонсировал реформу гидрометеорологической службы

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Великобритании обсудил с коллегами из стран Северной Европы Россию и Китай

На Буковине выявлено 658 новых случаев коронавируса

Санкционный список ЕС за нарушения прав человека пополнится лицами из РФ, КНР, КНДР и еще ряда стран

Более 500 млн евро намерена выделить Еврокомиссия на здравоохранение 17 странам ЕС и трем государствам-кандидатам

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела в районе Новозвановки

Байден подписал пакет мер по поддержке экономики США в размере $1,9 трлн

ЕС продлил до конца июня порядок выдачи разрешений на экспорт вакцин из-за задержек поставок в страны союза

В Португалии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 до конца марта

Львовские школы не перейдут на дистанционное обучение как минимум до 16 марта – горсовет

В Молдове зафиксированы рекорды по суточному числу заболевших и умерших от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА