Офис генпрокурора предупредил незаконную передачу в пользование литиевого месторождения

Офис Генерального прокурора Украины в судебном порядке предупредил незаконную передачу в пользование одного из крупнейших месторождений литиевых руд в Украине.

Как сообщила пресс-служба ОГ Украины, одно из частных обществ при отсутствии у него исключительных случаев для получения специального разрешения на пользование недрами без проведения аукциона обратилось в суд с иском об обязательстве Государственной службы геологии и недр Украины выдать это разрешение. Окружной административный суд Киева удовлетворил исковые требования предприятия полностью.

"Указанное решение суда первой инстанции Офисом Генерального прокурора обжаловано в апелляционном порядке из-за того, что суд не может принимать на себя дискреционные полномочия органа властных полномочий, а внеконкурентная процедура применяется только к субъекту, который обеспечил безусловное соблюдение всех требований законодательства в сфере недропользования", – сказано в сообщении.

В Офисе подчеркнули, что прозрачные и адекватные механизмы получения специальных разрешений на добычу лития на конкурсной основе, как того требует действующее законодательство, будут способствовать значительному пополнению госбюджета.

"Шестой апелляционный административный суд, просматривая дело по апелляционной жалобе Офиса Генерального прокурора поддержал его доводы, отменил незаконное решение суда первой инстанции и постановил новое - об отказе в удовлетворении иска общества", – сообщила пресс-служба ОГ Украины.