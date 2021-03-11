Львовские школы не перейдут на дистанционное обучение как минимум до 16 марта – горсовет

Львовские школы будут продолжать обучение как минимум до 16 марта, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на слова начальницы управления образования и науки Львовского горсовета Зоряну Довганык.

"Мы ежедневно проводим мониторинг заболеваемости на COVID-19 среди учащихся и педагогов. По состоянию на сегодня посещаемость школ составляет 80%", - заявила Довганык.

По ее данным, на сегодня позитивные ПЦР-тесты есть у 144 педагогов и 122 учеников. Ежедневно количество больных растет в рамках 12-17 человек.

В связи с этим городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение до 16 марта проводить учебный процесс в штатном режиме.

"Сегодня у нас три школы приостановили обучение до конца текущей недели в связи с ростом заболеваемости на ОРЗ и грипп и одна – до 19 марта", - подчеркнула чиновница.

Кроме того, отмечается, что учреждения дошкольного образования работают в обычном режиме.

Следующее заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС запланировано на 15 марта.