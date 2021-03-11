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18:49 11.03.2021

Киевсовет назначил нового заммэра столицы

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Киевсовет назначил нового заммэра столицы

Киевский городской совет назначил заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющих полномочий директора департамента земельных ресурсов Петра Оленича, сообщает пресс-служба киевского мэра.

Отмечается, что соответствующее решение поддержали 82 депутата. Новый заместитель будет заниматься вопросами цифровой трансформации и земельных отношений.

"Это - очень ответственная должность. Ведь сфера IT стала неотъемлемой частью всех сфер жизнедеятельности нашего города. Это - и образование, и медицина, и транспортная отрасль. Всем отраслям для эффективной роботы необходим удобный сервис. И киевляне ожидают от нас более быстрых изменений, которые сделают жизнь каждого жителя комфортной и удобной", - подчеркнул Кличко после голосования.

Он отметил, что цифровое пространство дает прозрачный механизм контроля, влияния на принятие решений, а самое главное - способствует инвестиционной привлекательности для бизнеса, который как раз и наполняет городской бюджет, и обеспечивает развитие города.

"В ближайшие два года в тесном сотрудничестве с Минцифрой (Министерством цифровой трансформации – ИФ) мы планируем перевести все бумажные услуги в Киеве в электронный вид. А также создать прозрачный инвестиционный климат для бизнеса - который сможет через цифровые приложения получать услуги, создавать предприятия, платить налоги, получать услуги от города ", - заявил Петр Оленич.

Он добавил, что за последние два года в департаменте земельных ресурсов, который он возглавляет, было проведено цифровизацию основных процессов, что позволило преодолеть многие коррупционные риски и обеспечить отлучение человеческого фактора от принятия основных управленческих решений.

 

Теги: #заместитель #киевсовет
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