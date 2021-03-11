В ООН зафиксировали случаи угроз нацменьшинствам в Украине в 2020 году

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в 2020 году продолжала документировать случаи применения языка вражды и угроз национальным меньшинствам, говорится в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

"УВКПЧ продолжало документировать случаи языка вражды и угроз национальным меньшинствам, в том числе ромам, русско- и венгроязычным лицам, иностранным студентам и зафиксирована новая волна ненависти и угроз критикам закона о государственном языке", - сказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на пресс-конференции в Киеве в четверг

Она рассказала, что среди национальных меньшинств ромы, как и раньше, наиболее часто становились объектом языка вражды онлайн и офлайн, в том числе объектом подстрекательства к насилию.

"УВКПЧ обеспокоенно, что полиция в дальнейшем расследует такие дела по менее серьезной квалификации и не учитывает мотивы нападений, которые совершаются по признакам идентичности потерпевших. Власть должна выступать с осуждением нападений, угроз, запугивания, языка вражды и систематически поддерживать правоохранительные органы для обеспечения быстрого, непредвзятого и эффективного расследования таких инцидентов", - подчеркнула Богнер.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине отметила, что с 16 января 2021 года возросло количество нападений, угроз лицам, которые открыто критикуют закон о государственном языке или высказывают позитивные взгляды на русский язык. "Органам власти следует публично осуждать эти инциденты и возбуждать расследования при необходимости", - считает она.

Также за отчетный период УВКПЧ ООН зафиксировало 18 угроз и нападений на журналистов и других сотрудников СМИ, правозащитников, гражданских и политических активистов, представителей ЛГБТИ-сообщества или их сторонников, а также представителей этнических меньшинств.

По словам Богнер, накануне местных выборов в октябре 2020 года УВКПЧ наблюдало волну нападений на членов и сотрудников политических партий, в основном направленных против двух оппозиционных партий, "которые многие считают пророссийскими".

В отношении решения СНБО Украины о немедленном аннулировании лицензий на вещание трех телеканалов Богнер указала, что для государства законной целью является защита своей национальной безопасности, в том числе путем противодействия дезинформации, но добавила, что УВКПЧ обеспокоено тем, что это решение может повлиять на свободу выражения взглядов в Украине.

Отчет УВКПЧ ООН подготовлен по результатам работы Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ) и охватывает период с 1 августа 2020 по 31 января 2021 года.