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12:18 11.03.2021

Территория Украины будет иметь 10 функциональных зон - Минрегион

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Территория Украины будет иметь 10 функциональных зон - Минрегион

Министерство развития громад и территорий (Минрегион) разрабатывает проект разделения территории Украины на 10 функциональных зон.

"Разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам", - говорится в сообщении пресс-службы министерства со ссылкой на интервью министра развития громад и территорий Алексея Чернышова онлайн-изданию "Левый берег".

Отмечается, что идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не в области, как было раньше, а территориям.

"Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона из десяти - горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы", - сказал Чернышов.

Согласно сообщению, на данный момент определены следующие функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года: Горные территории Украинских Карпат; Макрорегион "Азов-Черное море"; Приграничные регионы; Пограничные территории в неблагоприятных условиях; Временно оккупированные территории Украины; Природоохранные территории; Городские агломерации; Центры экономического развития; Монофункциональные старопромышленные города; Сельские территории в неблагоприятных условиях.

Теги: #минрегион #зоны
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