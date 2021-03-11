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10:54 11.03.2021

В Киеве задержали организованную группу наркоторговцев

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В Киеве задержали организованную группу наркоторговцев

Сотрудники полиции Киева провели спецоперацию по задержанию группы наркоторговцев, в которую входили девять мужчин, включая организатора, сообщает пресс-служба полиции столицы.

"После реализации оперативных закупок мы провели тринадцать санкционированных обысков и в ходе следственных действий по месту жительства фигурантов обнаружили и изъяли несколько килограммов вещества, похожего на каннабис, около тысячи таблеток экстази, амфетамин и кокаин, а также 250 тыс. грн. Кроме этого, изъяли также электронные весы, упаковки для фасовки, принадлежности для курения и для измельчения конопли, мобильные телефоны и банковские карточки. Все запрещенные вещества направили на проведение соответствующих экспертиз", - рассказал глава отдела полиции №2 Шевченковского управления Александр Дыбов.

По данным полиции, среди фигурантов шесть жителей Киева в возрасте от 30 до 36 лет, а также 31, 32, и 26-летние жители Крыма, г. Кропивницкий и Полтавской области. Все участники группы задержаны.

По факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам дела сообщено о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Теги: #киев #наркоторговцы
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