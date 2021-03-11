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10:41 11.03.2021

МОН работает над введением курсов по медиаграмотности в базовые образовательные программы

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МОН работает над введением курсов по медиаграмотности в базовые образовательные программы

Министерство образования и науки Украины работает над тем, чтобы курсы по медиаграмотности входили в базовые образовательные программы.

В министерстве отмечают, что в 2011 году в Украине были начаты региональные эксперименты по внедрению медиаобразования и впоследствии информационно-цифровая компетентность вошла в десятку ключевых компетентностей в рамках образовательной реформы.

"Сейчас медиаграмотность является составной курсов "Гражданское образование" для учеников 10-х классов, "Культура добрососедства" - для учащихся 1-4 классов. Во исполнение государственного стандарта базового общего среднего образования разработана типовая образовательная программа для учеников 5-9 классов, в которой предусмотрено введение с 2022/2023 учебного года курса "Культура добрососедства", которая содержит основы медиаграмотности", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В ведомстве сообщают, что в учреждениях общего среднего образования на данный момент медиаобразование и медиаграмотность излагаются как в форме отдельных курсов ("Основы медиаграмотности", "Ступеньки к медиаграмоте", "Медиакультура", "Медиаобразование"), так и интегрировано.

Также в министерстве отмечают, что с 2011 году Минобразования в партнерстве с Академией украинской прессы внедряет медиаобразование через формирование и поддержание группы лидеров-медиапедагогов для начального, среднего и высшего образования, подготовку учебных изданий для разных аудиторий, привлечение мирового опыта по внедрению медиаобразования и медиаграмотности.

Кроме того, в последние годы подготовлены и изданы: пособия "Основы медиаграмотности: учебно-методическое пособие для учителя 8 (9) класс. Планы-конспекты уроков", "Медиаграмотность на уроках общественных дисциплин", "Медиаграмотность и критическое мышление на уроках общественных дисциплин", учебные модули "Как создать современную школьную газету?", онлайн-издание "Гид для учителя по созданию ученических газет "Пресса впереди", "Введение в новостную грамотность".

Также Минобразования и науки Украины в партнерстве с Советом международных исследований и обменов, Академией украинской прессы, при поддержке посольств США и Великобритании реализует проект "Изучай и различай инфомедиаграмотность". Сейчас проект выполняется во всех областных центрах, а также в Мариуполе, Краматорске и Северодонецке. К реализации проекта привлечены 655 школ, 25 институтов последипломного педагогического образования и 21 вуз.

Кроме того, с 2012 года в Украине действует портал "Медиаобразование и медиаграмотность", где наибольшей популярностью среди преподавателей медиаграмотности пользуются модели уроков.

Теги: #мон #медиаграмотность
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