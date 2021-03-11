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10:14 11.03.2021

Депутат предлагает распределять остатки ковидной вакцины через приложение "Дия" между всеми желающими

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Депутат предлагает распределять остатки ковидной вакцины через приложение "Дия" между всеми желающими

Остатки доз ковидной вакцины в многодозовых флаконах нужно распределять между всеми желающими, подавшими заявки на вакцинацию через приложение "Дия", считает заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа").

"Во избежание потерь вакцины прошу немедленно наладить механизм распределения остатков флаконов между всеми желающими, подавшими заявку через онлайн-сервис государственных услуг "Дия", не принимая во внимание приоритетность определенных категорий и групп населения", - говорится в обращении депутата к министру здравоохранения Максиму Степанову, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Депутат отметила, что вакцину должны получить лица из групп риска, в том числе медики, военные, работники социальной сферы, пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, правоохранители, педагоги. В то же время, учитывая случаи отказов в этих группах и невозможности обеспечить полное использование в рамках одной вакцинальной сессии открытых флаконов с вакциной, Минздрав внес изменения в Дорожную карту вакцинации, рекомендуя привлекать к такой вакцинальной сессии публичных и общественных деятелей с целью популяризации вакцинации и в поддержку коммуникационной кампании.

"Фактически к основной группе лиц, которые должны получить вакцину, добавились публичные и общественные деятели", - подчеркнула депутат.

Вместе с тем Пидласа отметила, что запись на вакцинацию через приложение "Дия" в настоящее время "только помогает правильно распределить вакцину между регионами, избежать очередей и лишних контактов, однако не дает никаких гарантий, что такую прививку обычный человек получит, учитывая приоритетность в ее получении и распределении между другой группой лиц".

Теги: #остатки #вакцина #дия
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